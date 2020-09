Prázdniny iné, ale fakt iné

Podobne ako moja Veľká noc bola iná, ale iná, tak aj moje prázdniny s vnúčatami boli iné. Ale fakt iné.

Rúška nás prenasledovali kade-tade, radšej sme tam ani nechodili.

Tento rok sme si počas prázdnin nedoprali:

- kino 5 D ani žiadne iné

- vnútorné reštaurácie - nie, nie, nie!

- kúpaliská - nie, nie!

- hoplalandy nie - nie!

- detské ihriská nie, nie!

Aké prázdniny to boli?

Skvelé!

Trčali sme na záhrade a hľadali miestečko v tieni, potom sme sa počas horúčav vrhli na záhradnú sprchu a potom aj na vzdušnú hmlu novobudovanú na záhrade.

Po večeroch, keď už bola tma, sme sa hrali na Elfov a iné bytosti, ktoré sa prebúdzajú v tme.

Vnúčatá mali z toho zážitok.

Nechcela som ich ani len slovom navádzať na niečo také akože korona.

Užívala som si s nimi tú radosť žitia bez výstrahy niečoho.

Smiali sme sa, vystrájali, všetko bolo ako keby nebolo.

Len potom obchod.

Babuše, ideme?

Musíme? Aj tu v tejto našej dedinke, kde o korone niet ani chýru, ani slychu?

Áno, aj tu.

Vošli sme s rúškami, tvárili sme sa o niečo vážnejšie ako inokedy.

Nepozdávalo sa nám to.

Kde to sme, naozaj na našom Slovensku?



Keď sme vychádzali z nášho obchodíku, mladšia vnučka zahlásila:

"Vy sa máte! Ty, babka aj s dedušom za chvíľu zomriete a tých rúšok sa zbavíte. A my tu s nimi budeme musieť žiť ďalej."



Ja jej na to: " Len si nemysli, že sa ich zbavíme. Bude zákon, že aj do truhly budú povinné a v nebi a pekle jak by dal. Rúška tu budú s nami či žiješ alebo nie."



Vnučka sa zatvárila tak po svojom, trochu nedôveryhodne: " Babka Janka, Ty zas kecáš ako vždy, ja ti aj tak neverím!"